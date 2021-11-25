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Саакашвили пригрозил отказаться от лечения

17:07
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Он заподозрил СГБ в "терроре" против медицинского персонала

Находящийся в больнице бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в Facebook, что уже неделю к нему не пускают депутатов парламента от "Национального движения", а представители Службы госбезопасности "ведут настоящий террор медицинского персонала".
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"Они специально проверяют их и проводят угрожающие собеседования, чтобы я через них не передал послания обществу. Если с завтрашнего дня ко мне не пустят депутатов, я откажусь от курса лечения и приму только те медикаменты, которые были предписаны мне до попадания в плен", - написал экс-глава государства.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. После этого он объявил голодовку и был переведен в тюремную больницу, а затем - в военный госпиталь города Гори для прохождения реабилитации.

Прежде бывшего президента заочно осудили по делам об убийстве и избиении. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о погроме телекомпании "Имеди", разгоне оппозиционного митинга, растрате средств из бюджета.

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