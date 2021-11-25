Истребители МиГ-31 модернизируют

Боевая эффективность самолета увеличится в три раза
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в четверг посетил авиационный завод "Сокол", где ему рассказали о боевой эффективности истребителей-перехватчиков МиГ-31, передает РИА "Новости".
"Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в 3 раза повышает боевую эффективность самолета", - сообщил представитель предприятия.
Уточняется, что капитальный ремонт позволяет выйти практически на безотказную работу истребителей в строю.
Во время модернизации на самолетах в том числе дефектуется планер, заменяются подвергшиеся коррозии участки, проводка, все резиновые вставки, фонарь кабины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram