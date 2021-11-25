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Истребители МиГ-31 модернизируют

17:18
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Боевая эффективность самолета увеличится в три раза

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в четверг посетил авиационный завод "Сокол", где ему рассказали о боевой эффективности истребителей-перехватчиков МиГ-31, передает РИА "Новости".
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"Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в 3 раза повышает боевую эффективность самолета", - сообщил представитель предприятия.

Уточняется, что капитальный ремонт позволяет выйти практически на безотказную работу истребителей в строю.

Во время модернизации на самолетах в том числе дефектуется планер, заменяются подвергшиеся коррозии участки, проводка, все резиновые вставки, фонарь кабины.

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