Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР

До России он пока не добрался

По данным оперативного штаба, за сутки выявили 33 тысячи 796 случаев коронавируса. Выписали со вчерашнего дня еще 38 тысяч 450 пациентов. В России официально зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков. Двухкомпонентным "Спутником М" будут прививать школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Безопасность препарата была изучена во время клинических исследований, которые проводились на базе десятка с лишним медучреждений. Тем временем по всей стране продолжается массовая вакцинация взрослых.

Болезнь забрала почти все силы. Но какое все-таки счастье в 103 года победить COVID-19 и снова увидеть внука. Говорить Евдокии Исаковой еще трудно, но врачей она благодарит так, чтобы услышали.

- Спасибо! Спасибо!

В отделение 40-й больницы Екатеринбурга женщина поступила с типичными симптомами коронавируса. Температура, одышка. КТ показало значительное поражение легких. Состояние стремительно ухудшалось. Были два непростых дня в реанимации, потом - две недели в обычной палате. Медики говорят, ситуацию удалось стабилизировать во многом потому, что пожилая пациентка не сдавалась. Не в ее это правилах. За свою длинную жизнь она и Великую Отечественную войну прошла, и несколько эпидемий пережила.

"Я думаю, таких людей уже не делают. Эта пациентка пережила две пандемии. Она пережила испанский грипп и умудрилась пережить ковид!" – заявил Сергей Шибанов, заведующий ковидным госпиталем.

Выздороветь, уверены врачи, было бы легче, сделай Евдокия Климентьевна прививку от коронавируса. Может быть, и вовсе не заболела бы. Теперь женщина твердо решила: через полгода обязательно привьется. И правнукам будет советовать. Коронавирус мутирует, в зоне риска теперь даже дети и подростки. Но есть вакцина и для них - препарат уже официально зарегистрировал Минздрав. "Спутник М" - менее концентрированная версия "Спутника V". Тоже состоит из двух компонентов, которые вводят с интервалом в 21 день.

"Эта вакцина доказала абсолютно четко свою эффективность и безопасность", - заявила Елена Голухова, академик РАН, российский учёный-медик, директор НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, заслуженный деятель науки России.

Вывод, сделанный в ходе клинических исследований, которые проводились на базе десятка столичных медучреждений. Вакцинировать "Спутником М" будут подростков от 12 до 17 лет.

"Призываю всех родителей привить своих детей максимально быстро и максимально широко, потому что дети, во-первых, болеют коронавирусной инфекцией, могут болеть тяжело и, более того, они могут заражать взрослых. Еще раз обращаю внимание, что все дети в нашей стране прививаются от туберкулеза, прививаются от других заболеваний: коклюша и так далее и тому подобное, и никаких побочных эффектов мы не видим, также будет и с прививкой против коронавирусной инфекции", - рассказал Дмитрий Иванов, главный неонатолог Минздрава, ректор Санкт-Петербургского медицинского университета, профессор.

Специалисты напоминают: еще ни одна пандемия не была побеждена без вакцинации. Об этом сегодня говорил и премьер Михаил Мишустин, обращаясь к участникам форума "Азия - Европа".

"Мы принимаем системные меры для защиты здоровья российских граждан. Одновременно помогаем бороться с коронавирусной инфекцией нашим соседям по Евразии, государствам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. С использованием российских препаратов началась массовая вакцинация в целом ряде государств. "Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и зарегистрирован в 70 странах", - заявил премьер Михаил Мишустин.

И это особенно важно на фоне сообщений о новом опасном штамме коронавируса, который содержит сразу 32 мутации. Исследователи обнаружили его уже в Ботсване, ЮАР и в китайском Гонконге. До России штамм пока не добрался, но ученые успокаивают: в любом случае отечественные вакцины защитят и от него.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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