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ВОЗ рассказала о подготовке к новой пандемии

17:41
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Организация призывает создать сеть предприятий по производству лекарств

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о необходимости создания сети предприятий в разных регионах планеты, где был бы налажен выпуск вакцин и лекарств.
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"В будущем миру потребуется в различных регионах сеть производственных площадок, на которых можно быстро развернуть производство вакцин и лекарств, чтобы отреагировать на эпидемии и пандемии, применяя новейшие технологии", - сказал глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

В современном мире, подчеркнул Гебрейесус, имеется много соглашений, чтобы противостоять различным угрозам, и теперь "настало время для договора по пандемиям".

По словам генерального директора организации, впереди еще большой путь, но предметные переговоры могли бы стартовать в будущем году после очередной сессии ассамблеи. Страны ВОЗ Гебрейесус призвал показать дух солидарности, желание сделать мир более безопасным.

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