В России проходит диктант по энергосбережению

Мероприятие продлится в онлайн-формате до 11 декабря

В России проходит II Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Е-Диктант". Об этом "ТВ Центру" сообщили организаторы.

Диктант продлится в онлайн-формате до 11 декабря. Мероприятие организовали Фонд образовательных проектов "Стратегия будущего" и госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Цель диктанта — содействие популяризации знаний по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам энергосбережения.

Принять участие в диктанте может любой желающий в возрасте от 12 лет на сайте проекта (ссылка).

По результатам диктанта в каждом федеральном округе будут определены победители, которые получат дипломы и ценные призы.

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