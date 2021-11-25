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В Греции считают отношения с Россией "очень хорошими"

18:05
  • четверг
  • 25 ноября 2021

При этом страна нацелена на выполнение своих обязательств в НАТО

Официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому заявил, что Греция выполняет соглашения, подписанные в качестве члена НАТО.
Истребитель ВВС США потерял защитный колпак в небе над Грецией

"В то же время имеются двусторонние отношения, которые служат нашим национальным интересам, и с другими странами, за пределами альянса. Уровень отношений Греции с Россией очень хороший, что, впрочем, будет подтверждено в ближайший период на встречах двух лидеров", - заметил политик (цитата по ТАСС).

8 декабря состоится визит в Москву греческого премьера Кириакоса Мицотакиса. В ходе визита он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Прежде стало известно, что через порт Александруполиса будут переброшены более 120 боевых вертолетов и 1000 боевых машин США. Техника будет направлена далее в Восточную Европу.

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