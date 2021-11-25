Президентом Интерпола стал арабский генерал

Он сменил на посту представителя Южной Кореи

Новым президентом Международной организации уголовной полиции избран представитель Объединенных Арабских Эмиратов, передает пресс-служба Интерпола.

"Генеральная ассамблея Интерпола избрала Ахмеда Насера ар-Раиси из ОАЭ новым президентом организации", - сказано в сообщении.

Победитель голосования получил 68,9% голосов на третьем этапе. Срок его полномочий - четыре года. Генерал-майор МВД ОАЭ Ар-Раиси сменит на этом посту представителя Южной Кореи Ким Джонъяна.

"Дух сотрудничества, объединенный миссией, я буду продолжать поддерживать, пока мы работаем над созданием более безопасного мира для людей и сообществ", - прокомментировал назначение генерал-майор.

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