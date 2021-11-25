Меркель выступила за контакты с Россией по Украине

В ФРГ призывают Москву участвовать в диалоге

Как заявила в четверг после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, конфликт на Украине должен решаться путем диалога, причем Россия должна быть участником переговоров.

"Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса", - добавила и.о. канцлера (цитата по ТАСС).

По ее словам, "агрессия по отношению к суверенитету Украины имела бы большую цену". Кроме того, Меркель выразила сожаление из-за того, что не успела принять участие еще в одной встрече в нормандском формате.

Ранее в Кремле отметили, что фиксируют исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram