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Россия и Сербия договорились о цене на газ

18:45
  • четверг
  • 25 ноября 2021

До конца февраля Сербия будет потреблять по 13 миллионов кубометров в сутки

Президент Сербии Александр Вучич заявил по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что в ходе встречи в Сочи в четверг была достигнута договоренность о цене на газ.
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"Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров", - цитирует сербского президента РИА "Новости".

Уточняется, что по такому же контракту Сербия получает сырье из России до конца этого года. По словам Вучича, до конца февраля Сербия будет потреблять по 13 миллионов кубометров в сутки, в мае-июне - четыре-пять миллионов.

Перед началом встречи Путин отмечал, что Россия найдет для Сербии решение ситуации с поставками газа.

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