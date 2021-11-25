В Петербурге перенесли дату введения QR-кодов для общепита

В частности, это связано с улучшением эпидситуации

Власти Санкт-Петербурга перенесли дату введения QR-кодов для общепита на 27 декабря. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, сославшись на изменения постановления городского правительства №121 об антикоронавирусных ограничениях.

Ранее QR-коды для посещения предприятий общепита планировалось ввести 1 декабря.

Как передает РИА Новости, губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил перенос ввода QR-кодов улучшением эпидситуации и желанием дать жителям возможность сделать новогодние покупки.

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