В шахте "Листвяжная" в Кузбассе нашли тела троих спасателей

В четверг там произошло задымление в вентиляционном штреке

Найдены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, передает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

"Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной", - сказали в администрации.

Ранее стало известно, что при проведении эвакуации пропало звено спасателей из четырех-пяти человек. Они были оснащены кислородной системой. Были организованы поиски.

В четверг на шахте "Листвяжная" произошло задымление в вентиляционном штреке, 11 человек погибли, за медицинской помощью обратились 60, госпитализированы 38. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва. Под землей остаются более 30 человек.

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