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"Прогресс МС-17" затопили в Тихом океане

19:26
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Ранее в четверг он отстыковался от МКС

Как сообщила в Twitter госкорпорация "Роскосмос", космический корабль "Прогресс МС-17" успешно затоплен в несудоходном районе Тихого океана.
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"Грузовой корабль "Прогресс МС-17", отстыковавшийся сегодня днем от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана", - сказано в сообщении.

Уточняется, что фрагменты корабля, несгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали на кладбище космических кораблей. Таким образом, миссия "Прогресса МС-17" завершилась.

Теперь многоцелевой лабораторный модуль "Наука" готов к стыковке корабля "Прогресс М-УМ". Это произойдет 26 ноября.

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