"Прогресс МС-17" затопили в Тихом океане

Ранее в четверг он отстыковался от МКС

Как сообщила в Twitter госкорпорация "Роскосмос", космический корабль "Прогресс МС-17" успешно затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

"Грузовой корабль "Прогресс МС-17", отстыковавшийся сегодня днем от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана", - сказано в сообщении.

Уточняется, что фрагменты корабля, несгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали на кладбище космических кораблей. Таким образом, миссия "Прогресса МС-17" завершилась.

Теперь многоцелевой лабораторный модуль "Наука" готов к стыковке корабля "Прогресс М-УМ". Это произойдет 26 ноября.

Завершилась миссия корабля #ПрогрессМС17



Грузовой корабль "Прогресс МС-17", отстыковавшийся сегодня днем от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана



Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля (их не так много) упали на "кладбище" космических кораблей. pic.twitter.com/VTyal7PauI — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 25, 2021

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram