Британия хочет увеличить свое военное присутствие в мире

Для "реагирования на возможные угрозы в разных частях мира"
Министерство обороны Великобритании представило план модернизации сухопутных войск королевских вооруженных сил, документ получил название "Солдат будущего", передает ТАСС.
Там сказано, что Британия намерена в ближайшие годы увеличить свое глобальное военное присутствие. Это необходимо для "более эффективного реагирования на возможные угрозы в разных частях мира".
Основные наземные региональные хабы будут базироваться в Германии, Кении и Омане.
Силы глобального реагирования укрепят дополнительными артиллерийской батареей, саперным батальоном, мотострелковым батальоном, батальоном материально-технического обеспечения, вертолетами Apache и Chinook новой модификации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram