Британия хочет увеличить свое военное присутствие в мире

Для "реагирования на возможные угрозы в разных частях мира"

Министерство обороны Великобритании представило план модернизации сухопутных войск королевских вооруженных сил, документ получил название "Солдат будущего", передает ТАСС.

Там сказано, что Британия намерена в ближайшие годы увеличить свое глобальное военное присутствие. Это необходимо для "более эффективного реагирования на возможные угрозы в разных частях мира".

Основные наземные региональные хабы будут базироваться в Германии, Кении и Омане.

Силы глобального реагирования укрепят дополнительными артиллерийской батареей, саперным батальоном, мотострелковым батальоном, батальоном материально-технического обеспечения, вертолетами Apache и Chinook новой модификации.

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