"Не бесите меня": Кудрявцева закатила истерику после похода на почту

Телеведущая вышла из себя в прямом эфире из-за просьбы надеть маску

Телеведущая Лера Кудрявцева не сдержала эмоций во время общения с подписчиками в соцсети Instagram. Знаменитость вышла в прямой эфир после неудачного посещения отделения "Почты России".

Ранее Кудрявцеву отказались обслуживать на почте без маски. Это возмутило телеведущую, и она даже попросила сотрудников показать ей официальный документ, на основании которого с ней так обошлись.

"Мне было важно понять, на каком основании мне отказали. Оснований, конечно же, нет. Дали мне какой-то талмуд бумаг. Но пункта о том, что можно не обслуживать без масок, я не нашла", — рассказала Лера Кудрявцева.

Подписчики не поддержали позицию телеведущей — многие посоветовали ей все же носить индивидуальную защиту. Однако в ответ Кудрявцева накричала на людей матом, заявив, что она "царь и бог" на своей страничке.

"Ребят, надевайте маску. Будете стадом, одевайте! Я тоже, в принципе, ношу маску, но меня заставлять не надо. Вот заставлять меня никто не имеет права. Только по своему собственному желанию я могу это сделать… Не бесите меня! На своей личной странице я сама царь и бог", — заявила знаменитость (цитата по kp.ru).

Врачи и ученые неоднократно говорили, что для борьбы с пандемией важно пройти вакцинацию, а также соблюдать простые правила: мыть руки, носить маску и соблюдать дистанцию.

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