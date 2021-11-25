Ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в Черное море

Для "обеспечения безопасности в регионе"

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) в четверг вошел в Черное море, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Шестого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец Arleigh Burke вошел в Черное море 25 ноября в рамках обычного патрулирования", - говорится в заявлении.

Уточняется, что корабль вместе с союзниками и партнерами по НАТО будет работать над "обеспечением безопасности и стабильности" в регионе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что концентрация сил альянса в Черноморском и Балтийском регионах не представляет угрозы для России, действия носят оборонительный характер.

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