Ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в Черное море

Для "обеспечения безопасности в регионе"
Американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) в четверг вошел в Черное море, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Шестого флота ВМС США.
"Ракетный эсминец Arleigh Burke вошел в Черное море 25 ноября в рамках обычного патрулирования", - говорится в заявлении.
Уточняется, что корабль вместе с союзниками и партнерами по НАТО будет работать над "обеспечением безопасности и стабильности" в регионе.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что концентрация сил альянса в Черноморском и Балтийском регионах не представляет угрозы для России, действия носят оборонительный характер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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