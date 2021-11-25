ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну

21:08
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Делается это руками поляков, прибалтов и украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта белорусской конституции, что Соединенные Штаты используют Украину, Польшу и страны Балтии.
США отработали сценарий ядерного удара по России

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны", - подчеркнул белорусский лидер, которого цитирует агентство БелТА.

Он добавил, что американцы любят воевать чужими руками, а сейчас им как раз необходимо "создать заварушку".

Ранее Лукашенко заявил, что вывозные рейсы, на которых отправляются на родину из аэропорта Минска ближневосточные беженцы, должен оплачивать Евросоюз. Минск при этом до сих пор не получил ни копейки из обещанных ЕС денег.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.