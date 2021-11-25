Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну

Делается это руками поляков, прибалтов и украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта белорусской конституции, что Соединенные Штаты используют Украину, Польшу и страны Балтии.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны", - подчеркнул белорусский лидер, которого цитирует агентство БелТА.

Он добавил, что американцы любят воевать чужими руками, а сейчас им как раз необходимо "создать заварушку".

Ранее Лукашенко заявил, что вывозные рейсы, на которых отправляются на родину из аэропорта Минска ближневосточные беженцы, должен оплачивать Евросоюз. Минск при этом до сих пор не получил ни копейки из обещанных ЕС денег.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram