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ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса

21:11
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Этот вариант потенциально наиболее опасен

Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу для обсуждения нового штамма коронавируса, передает со ссылкой на источники Financial Times.
Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР

Прежде ученые предупредили, что обнаруженный в ЮАР и Ботсване штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, что указывает на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Уточнялось, что штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

В России этот вариант пока не выявлен, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, - отметил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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