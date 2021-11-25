ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса

Этот вариант потенциально наиболее опасен

Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу для обсуждения нового штамма коронавируса, передает со ссылкой на источники Financial Times.

Прежде ученые предупредили, что обнаруженный в ЮАР и Ботсване штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, что указывает на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Уточнялось, что штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

В России этот вариант пока не выявлен, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, - отметил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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