Президент Чехии заразился коронавирусом

Несколько дней назад ему сделали третью прививку

У президента Чехии Милоша Земана обнаружен коронавирус, внешних признаков заболевания при этом нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на чешское ТВ.

"Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от коронавируса", - сказано в сообщении.

Ранее было объявлено, что в четверг 77-летний Земан будет выписан из больницы и направится в расположенную в местечке Ланы у Праги загородную президентскую резиденцию.

Как прежде писали СМИ, в октябре у Земана диагностировали цирроз печени.

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