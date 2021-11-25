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В Кузбассе задержали руководителей шахты "Листвяжная"

22:21
  • четверг
  • 25 ноября 2021

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, решается вопрос об их аресте

Следственный комитет сообщил о задержании в Кемеровской области руководства аварийной шахты "Листвяжная".

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"Следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка", - говорится в сообщении СК. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Решается вопрос об их аресте.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

По последним данным, жертвами ЧП в Кузбассе стали 52 человека, в том числе шесть спасателей. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

По предварительной версии, которую озвучили в прокуратуре, под землей произошел взрыв метана. В настоящее время поисковые работы приостановлены. Их возобновят утром в пятницу.

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