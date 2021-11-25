В Кузбассе задержали руководителей шахты "Листвяжная"

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, решается вопрос об их аресте
Следственный комитет сообщил о задержании в Кемеровской области руководства аварийной шахты "Листвяжная".
"Следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка", - говорится в сообщении СК. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Решается вопрос об их аресте.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
По последним данным, жертвами ЧП в Кузбассе стали 52 человека, в том числе шесть спасателей. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
По предварительной версии, которую озвучили в прокуратуре, под землей произошел взрыв метана. В настоящее время поисковые работы приостановлены. Их возобновят утром в пятницу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram