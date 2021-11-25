Грузинский телеканал оштрафовали за ролик с изображением Путина

На 36 тысяч долларов

Грузинскую оппозиционную телекомпанию "Мтавари архи" оштрафовали на 111,9 тысячи лари (около 36 тысяч долларов), передает РИА "Новости" со ссылкой на комиссию по коммуникациям.

"Комиссия наложила санкцию из-за выпуска в эфир видеоролика, подготовленного неправительственной организацией "Стыдно", в котором фотографиями членов "Грузинской мечты" изображается [президент России Владимир] Путин", - сказано в заявлении.

Уточняется, что еще один штраф канал получил за ролик, в котором членов нынешнего грузинского правительства называют "убийцами" экс-президента Михаила Саакашвили.

Последнего задержали в Грузии 1 октября. После этого он объявил голодовку и был переведен в тюремную больницу, а затем - в военный госпиталь города Гори для прохождения реабилитации.

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