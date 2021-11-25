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Грузинский телеканал оштрафовали за ролик с изображением Путина

22:41
  • четверг
  • 25 ноября 2021

На 36 тысяч долларов

Грузинскую оппозиционную телекомпанию "Мтавари архи" оштрафовали на 111,9 тысячи лари (около 36 тысяч долларов), передает РИА "Новости" со ссылкой на комиссию по коммуникациям.
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"Комиссия наложила санкцию из-за выпуска в эфир видеоролика, подготовленного неправительственной организацией "Стыдно", в котором фотографиями членов "Грузинской мечты" изображается [президент России Владимир] Путин", - сказано в заявлении.

Уточняется, что еще один штраф канал получил за ролик, в котором членов нынешнего грузинского правительства называют "убийцами" экс-президента Михаила Саакашвили.

Последнего задержали в Грузии 1 октября. После этого он объявил голодовку и был переведен в тюремную больницу, а затем - в военный госпиталь города Гори для прохождения реабилитации.

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