Черный грим: борьба с расизмом в Европе докатилась до театра

Постановку "Щелкунчика решили запретить в Германии

Щелкунчику не место на театральной сцене! По крайней мере, в толерантном обществе. Со сцены Государственного балета Берлина изгнали постановку "Щелкунчика" на музыку Чайковского.

Сообщает издание "Бильд". Российские хореографы Василий Медведев и Юрий Бурлаки затеяли реконструкцию оригинального спектакля Мариуса Петипа от 1892 года. Потрачено около полутора миллионов евро. И тут грянуло! Чем Щелкунчик-то не угодил?

Бдительные товарищи разглядели в балете культурные стереотипы и проявление расизма. Это как? Худрук Берлинского госбалета Кристиана Теобальд перечисляет: во втором акте появляются двое детей в черном гриме. Это нам ничего, а в Берлине у некоторых сердце прихватило – расизм! Что еще? Китайский танец с семенящим шагом и "восточный танец в сопровождении женщин из гарема", ну и так далее.

Полтора века назад типичный китаец может и ходил семенящим шагом. А гражданин современного Китая шагает исключительно широко, уверенно глядя в будущее.

Сценическая условность в самой природе театра. И перекрашенных детей кто-то воспринимает как расистскую издевку или откровенный обман? Тогда всю классику мирового театра пора запретить! Или пересажать режиссеров с постановщиками. Ну смотрите сами. Отелло: поощрение убийства на почве ревности, с нехорошим расистским подтекстом. Чернокожий – значит злодей?

Образ того же Щелкунчика - прямое глумление над людьми с нестандартной внешностью и проблемами полости рта. Могли ввести роль ортодонта и показать челюстно-лицевую операцию со счастливым исходом.

Пьесы Чехова или Островского вообще трогать страшно. Там и харасмент, и извращенное толкование имущественных отношений, а в свете зеленой повестки, так и открытая преступная деятельность. Несанкционированная вырубка плодовых деревьев. "Пиковую даму" давно нужно убрать от греха подальше, насквозь криминальный сюжет. Как минимум "Причинение смерти по неосторожности", статья 109, часть первая уголовного кодекса

В Берлинском Госбалете "Щелкунчика" решили заменить "Дон Кихотом" – ну, влипли! Там ведь и порча чужого имущества, и оскорбление действием. Как говаривал немецкий философ Гегель, история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса.

Дети в негров перекрашенные и семенящие по сцене китайцы. Товарищи, это же театр! Где в действительности все не так, как на самом деле.

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