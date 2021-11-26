"Моральные обязательства": политолог оценил переговоры Путина и Вучича

Президент Сербии накануне провел переговоры с российским лидером

На каких условиях Россия будет поставлять Сербии газ? Есть ли решение у косовской проблемы? Как складывается взаимодействие Белграда с нашей страной и государствами Евросоюза?

Итоги встречи Владимира Путина и Александра Вучича Алексей Фролов подвел в программе "События. 25-й час". На эти и другие вопросы ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Давайте будем честны. Сербия – это та страна, с которой Россия не может себя вести жестко и прагматично. Всякое бывало в нашей истории, но от сербского народа мы не получали предательства. Прагматизм прагматизмом, но моральные обязательства сохраняются", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram