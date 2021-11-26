Чехия ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Тяжелая ситуация с ковидом и в Германии

Всемирная организация здравоохранения в пятницу созывает экстренное заседание. Причина - новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Ботсване, ЮАР и Гонконге, сообщает "ТВ Центр".

По оценкам специалистов, он обладает большим количеством мутаций. И может стать самым опасным вариантом инфекции. На изучение воздействия этого штамма, считают в ВОЗ, понадобится несколько недель.

Но уже сегодня из-за угрозы заболевания Израиль и Великобритания отменили авиасообщение с шестью африканскими странами, в том числе ЮАР, где продлен режим общенационального бедствия. Там выявлено 22 случая нового вида коронавируса.

Режим чрезвычайной ситуации в пятницу начал действовать в Чехии. А накануне стало известно, что президент Милош Земан вновь госпитализирован, теперь с коронавирусом.

Антирекорд с начала пандемии установлен в Германии. За последние сутки там заболели около 76 с половиной тысяч человек. Ангела Меркель предложила объявить в стране очередной локдаун, однако новые власти ФРГ не согласны с таким решением.

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