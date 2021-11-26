Аллея Сфинксов в Луксоре открылась после длительной реставрации

Археологам пришлось потрудиться

В Луксоре после длительной реставрации открыли Аллею сфинксов. В торжественной церемонии, которую транслировали египетские телеканалы, принял участие президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

В ходе грандиозного шоу по аллее, которая ранее соединяла два древних храма, проследовали колесницы фараонов, их слуги и наложницы. В театральном представлении приняли участие более 400 человек.

Всемирная достопримечательность, построенная в 16 веке до нашей эры, воссоздана в первоначальном виде. Неслучайно ее называют еще дорогой фараонов. Археологам пришлось потрудиться, чтобы под толщей песка отыскать более тысячи изваяний сфинксов. Теперь они снова заняли свое законное место на постаментах.

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