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Аллея Сфинксов в Луксоре открылась после длительной реставрации

09:11
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Археологам пришлось потрудиться

В Луксоре после длительной реставрации открыли Аллею сфинксов. В торжественной церемонии, которую транслировали египетские телеканалы, принял участие президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

В ходе грандиозного шоу по аллее, которая ранее соединяла два древних храма, проследовали колесницы фараонов, их слуги и наложницы. В театральном представлении приняли участие более 400 человек.

Всемирная достопримечательность, построенная в 16 веке до нашей эры, воссоздана в первоначальном виде. Неслучайно ее называют еще дорогой фараонов. Археологам пришлось потрудиться, чтобы под толщей песка отыскать более тысячи изваяний сфинксов. Теперь они снова заняли свое законное место на постаментах.

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Аллея Сфинксов в Луксоре
Аллея Сфинксов в Луксоре
Аллея Сфинксов в Луксоре
Аллея Сфинксов в Луксоре
Аллея Сфинксов в Луксоре
Аллея Сфинксов в Луксоре
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