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Американский бизнес попросил власти США одобрить "Спутник V"

08:20
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Данное обращение приняли к рассмотрению

Американский бизнес обратился к властям США с просьбой признать сертификаты о вакцинации "Спутником V". Об этом рассказал президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко.
ВОЗ: вопрос вакцин - не политический

Как уточнил Родзянко, чтобы из России поехать в США, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому представители бизнеса попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V".

Данное обращение приняли к рассмотрению.

По официальным каналам Россия уже предложила США проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации. В пресс-службе Минздрава рассказали, что обсуждение этого вопроса между Москвой и Вашингтоном состоялось в начале октября.

"Известия" направили запросы в Госдепартамент, а также в посольства США и России в Москве и Вашингтоне.

Ранее стали известны подробности о назальной вакцине от коронавируса, которую разрабатывают в Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора.

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