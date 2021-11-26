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Минтруд предложит новую модель оценки уровня бедности в России

08:38
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Дополняющий прожиточный минимум будет учитывать уровень общей инфляции

Министерство труда и социальной защиты внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства, который вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в стране.
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Такое понятие, как дополняющий прожиточный минимум будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого "минимального" набора потребления. Его предполагается использовать как целевой, а уровень инфляции, привязанный к медианному доходу, останется базой для расчета пособий.

Согласно порядку определения прожиточного минимума, который действует в России с 2021 года, используется показатель медианного дохода населения. Медианный доход — это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже.

При этом региональный прожиточный минимум должен быть установлен субъектами в соответствии с коэффициентом соотношения федерального и регионального прожиточного минимума. На доведение величин прожиточного минимума в субъектах до рассчитанных на основе коэффициентов величин Минтруд запланировал дать регионам четыре года, пишет "Коммерсантъ".

Ранее стало известно, что Росстат заключит на конкурсной основе контракт на разработку рекомендаций по совершенствованию программ и методов выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения.

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