ВОЗ срочно созывает совещание из-за нового штамма коронавируса

Вирус пытается обойти коллективный иммунитет

Экстренное совещание проведет 26 ноября Всекмирная организация здравоохранения. Эксперты оценят, насколько опасен штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в Южной Африке. Специалистам предстоит решить, можно ли считать эту мутацию "вызывающей беспокойство", они также обсудят взаимодействие нового штамма с вакцинами.

"Группа по вопросам эволюции вируса обсудит, является ли он вариантом, вызывающим интерес, или вариантом, вызывающим озабоченность, после чего ВОЗ присвоит варианту греческое имя", — заявила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове.

О риске распространения нового штамма коронавируса стало известно 24 ноября. Британские ученые считают, что эта мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. Российский иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что появление B.1.1.529 является попыткой вируса обойти коллективной иммунитет. На сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге, пишут "Известия".

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