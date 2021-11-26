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ВОЗ срочно созывает совещание из-за нового штамма коронавируса

08:21
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Вирус пытается обойти коллективный иммунитет

Экстренное совещание проведет 26 ноября Всекмирная организация здравоохранения. Эксперты оценят, насколько опасен штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в Южной Африке. Специалистам предстоит решить,  можно ли считать эту мутацию "вызывающей беспокойство", они также обсудят взаимодействие нового штамма с вакцинами.
Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР

"Группа по вопросам эволюции вируса обсудит, является ли он вариантом, вызывающим интерес, или вариантом, вызывающим озабоченность, после чего ВОЗ присвоит варианту греческое имя", — заявила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове.

О риске распространения нового штамма коронавируса стало известно 24 ноября. Британские ученые считают, что эта мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. Российский иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что появление B.1.1.529 является попыткой вируса обойти коллективной иммунитет. На сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге, пишут "Известия".

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