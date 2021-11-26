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Число пострадавших в аварии на шахте в Кузбассе увеличилось до 63

08:42
  • пятница
  • 26 ноября 2021

52 человека погибли

По последним данным, после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе к медикам обратились 63 человека. Как сообщили власти региона, в больницах находятся 50 человек, еще 13 получают медпомощь амбулаторно.
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"На 10 утра (06:00 мск) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС - 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса", - приводит комментарий замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталия Хераскова ТАСС.

Херасков добавил, что состояние большинства пострадавших средней степени тяжести. Несколько тяжелых пациентов – в реанимации, угрозы их жизни нет.

На шахте, по предварительной версии, произошел взрыв метана. На момент происшествия в шахте находились 285 горняков, удалось эвакуировать 239 человек. Пострадали 63 человека, 52 человека погибли, в их числе 6 спасателей.

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