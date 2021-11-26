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4 способа убрать ржавчину в домашних условиях

09:03
  • пятница
  • 26 ноября 2021

С ржавчиной сможет справиться любой

Рано или поздно даже самая белоснежная ванна от постоянного контакта с водой покрывается желтым налетом, который доставляет хозяйкам немало головной боли. Как убрать ржавчину в домашних условиях – в интервью "ТВ Центру" рассказал эксперт по домоводству Сергей Беляев.

Что такое ржавчина? Ржавчина - это окислительный процесс, когда металл под воздействием кислорода и влаги приобретает неприятный коричневый цвет.

Первый вариант - можно взять уксусную кислоту бытовую, 9%. Там, где находится ржавчина, кисточкой, в перчаточках можно, и желательно, если очень чувствительное обоняние, каким-то образом прикрыть нос, нанести уксус на место, где видно ржавчину, и подождать некоторое время. Потом промыть горячей водой и протереть насухо. Если ржавчина не очень глубокая, то результат будет налицо.

Ржавчина может потом появиться. Для этого нужно просто предотвращать воздействие влаги и воздуха на эту часть металлических изделий.

Если у нас предмет, который можно взять в руки, тоже можно взять кислоту, либо соду, развести небольшую кашицу, погрузить в нее предмет на пару часиков, потом достать, взять щеточку и счистить.

Есть еще два способа. Это лимонная кислота и рыбий жир. Когда мы лимонной кислотой тоже ржавчину удалим, как содой, чтобы сохранить поверхность в идеальном состоянии, можно использовать, в том числе и рыбий жир. Он, кстати говоря, и удалит ржавчину и сохранит поверхность, создаст такую пленочку. И последствия будут минимальные. То есть предмет не будет ржаветь.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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