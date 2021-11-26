Собянин призвал к оптимизму вопреки ограничениям

Москва всегда побеждала, так будет и впредь

Необходимо сохранять оптимизм, несмотря на ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник назвал очевидным, что пандемия за короткий промежуток времени не уйдет и придется жить в условиях ограничительных мер. Тем не менее, жизнь продолжается: мы "должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу", отметил Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что столица – город, который не может останавливаться. Она всегда побеждала, всегда жила, развивалась, и так будет и впредь, цитирует Собянина РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин положительно оценил уровень ПЦР-тестирования в столице. По его словам, в борьбе с пандемией важно своевременно выявить больных.

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