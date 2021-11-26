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В Думе предложили увеличить налоговый вычет при покупке квартиры семьями с детьми

09:23
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Каждый россиянин вправе при приобретении жилья воспользоваться имущественным вычетом до 2 млн рублей

В России следует увеличить размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей за каждого ребенка. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
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В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарий напомнил, что имущественный вычет на приобретение жилья предоставляется в сумме фактически произведенных расходов, но не может превышать 2 млн рублей.

Каждый работающий гражданин России имеет право единожды при приобретении жилья воспользоваться имущественным вычетом до 2 млн рублей и вернуть с данной суммы в семейный бюджет 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ. Наличие детей у покупателя на размер данного вычета не влияет.

В связи с тем, что поддержка семей с детьми и создание условий для всестороннего развития детей являются основами государственной политики в области поддержки семей, Сухарев попросил рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая размер имущественного вычета на 1 млн рублей за каждого ребенка, сообщает RT.

Ранее в Госдуме одобрили освобождение части семей от налога при продаже жилья.

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