В Думе предложили увеличить налоговый вычет при покупке квартиры семьями с детьми

Каждый россиянин вправе при приобретении жилья воспользоваться имущественным вычетом до 2 млн рублей
В России следует увеличить размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей за каждого ребенка. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарий напомнил, что имущественный вычет на приобретение жилья предоставляется в сумме фактически произведенных расходов, но не может превышать 2 млн рублей.
Каждый работающий гражданин России имеет право единожды при приобретении жилья воспользоваться имущественным вычетом до 2 млн рублей и вернуть с данной суммы в семейный бюджет 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ. Наличие детей у покупателя на размер данного вычета не влияет.
В связи с тем, что поддержка семей с детьми и создание условий для всестороннего развития детей являются основами государственной политики в области поддержки семей, Сухарев попросил рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая размер имущественного вычета на 1 млн рублей за каждого ребенка, сообщает RT.
Ранее в Госдуме одобрили освобождение части семей от налога при продаже жилья.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram