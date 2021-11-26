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Бортпроводники рейса Петербург-Наманган приняли роды в полете

09:07
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде

Экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода пришлось совершить самолету компании "Аэрофлот". У пассажирки рейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в узбекский Наманган, начались роды.

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"Командир воздушного судна сообщил о родах на борту, было принято решение следовать в Нижний Новгород. Ребенок родился, роды приняли бортпроводники", - приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Сообщается, что роды прошли благополучно, с новорожденным все в порядке. Посадка также прошла без осложнений.

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