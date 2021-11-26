Все шахты Кузбасса проверяют после трагедии на "Листвяжной"

В рамках уголовного дела уже начались задержания

В Кемеровской области - трёхдневный траур по погибшим в шахте "Листвяжная". Трагедия, произошедшая накануне, унесла жизни 52 человек, в их числе - 6 спасателей, которые отправились на помощь застрявшим под землей горнякам. Их наградят орденами мужества - посмертно. Причиной аварии мог стать взрыв метана.

Шахта "Листвяжная" оцеплена. На территорию пропускают только врачей, сотрудников МЧС, следователей и родственников оставшихся под землёй горняков. Власти Кузбасса подтвердили гибель 52 человек.

После взрыва и пожара шахтёры ушли в самую дальнюю штольню. И выбраться на поверхность самостоятельно не смогли. Личности погибших горняков и спасателей, которые отправились к ним на выручку, установлены. В пятницу МЧС выразило семьям соболезнования. В ведомстве заявили, что героев наградят орденами мужества - посмертно.

Все работы в штреках отложены. В шахте сейчас критическое накопление ядовитой и взрывоопасной смеси. Для того, чтобы снизить ее концентрацию и потушить пламя, решено пробурить скважину к очагу. По данным следствия, ЧП могло произойти из-за возгорания метана и угольной пыли. Об этом же журналистам рассказали и родственники шахтёров.

Пострадавших - 63 человека. 49 из них остаются в стационаре. С симптомами отравления окисью углерода. Директор шахты, его заместитель и начальник участка задержаны. В рамках уголовного дела, заведенного прокуратурой по статье о нарушениях требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекших гибель людей. Примечательно, что директор Сергей Махраков признан лучшим руководителем года среди всех шахтерских предприятий. В отрасли он работает уже 25 лет.

Еще одно уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в отношении сотрудников Ростехнадзора. В этом году они выявили на шахте 914 нарушений. Из-за этого работу предприятия приостанавливали девять раз. Среди серьезных - отсутствие датчиков пожара. Причем, на том самом участке, где и произошла трагедия. Последнюю проверку проводили неделю назад. Но, судя по всему, инспекторы не контролировали, как исполняют их предписания.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь". В эксплуатации - с 1956 года. Ежегодные объемы добычи - 5 миллионов тонн. Чистая прибыль - 800 миллионов рублей. Трагические происшествия на шахте уже случались. В 1981 году в результате взрыва метана погибли 5 человек. Еще 13 горняков - в 2004. И тоже из-за взрыва газа.

Кемеровская прокуратура проверяет все шахты Кузбасса. В шести уже найдены нарушения, которые могут привести к детонации метана. Установлено, что не везде горняки обеспечены средствами индивидуальной защиты. Есть претензии и к техническому состоянию лифтов, эскалаторов и подъёмных платформ. За один только день следователи по фактам нарушений завели 28 административных дел.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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