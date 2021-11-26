Европейские страны бьют тревогу из-за нового штамма COVID-19

Жёсткие ограничения вводят по всему континенту

Новый потенциально опасный штамм коронавируса обсудят в пятницу на экстренном заседании ВОЗ. Как заявили в организации, эксперты находятся в тесном контакте с коллегами из ЮАР. Но Великобритания уже приостановила авиасообщение с несколькими африканскими странами. Тем временем в Германии зафиксировали очередной максимум заболеваемости.

Пока весь мир ждет итогов совещания ВОЗ, Великобритания уже вводит новые ограничительные меры. Срочно закрывает небо для шести африканских стран. В "красном" списке для путешествий сейчас Южно-Африканская Республика, Намибия, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Ботсвана.

Пока известно о 10 случаях заражения новым штаммом коронавируса. Три случая в Ботсване, шесть - в ЮАР и еще один зафиксирован в Китае - в Гонконге, у приезжего из Южноафриканской республики. Там сейчас идёт массовая прививочная кампания, но учёные опасаются, что этих мер будет недостаточно.

Уже известно, что новая мутация распространяется гораздо быстрей, чем штамм "Дельта". И может оказаться устойчивым к созданным в мире вакцинам из-за мутаций спайкового белка. Вслед за Британией беспокойство выражают всё больше европейских стран. В старом свете сейчас и так хватает проблем. В правительстве Германии всё чаще обсуждают тему локдауна. Число погибших с начала пандемии превысило 100тысяч человек. И только за последние сутки - почти 76 с половиной тысяч новых случаев заболевания.

Во многих районах Германии отменены рождественские ярмарки, непривитым запретили посещать бары, тренажерные залы и места отдыха. Это вызвало ожесточенные дискуссии о том, следует ли последовать примеру Австрии и сделать вакцинацию обязательной для всех граждан. Германия в этом вопросе отстаёт о Франции, где число привитых уже составляет 75 процентов. Но французы в борьбе с пандемией намерены пойти еще дальше.

С 15 января в стране дезактивируют QR-коды всем, кто не пройдет ревакцинацию. Срок действия ПЦР тестов сократят с 72 часов до 24. А В Чехии на фоне роста заболеваемости власти ввели режим чрезвычайной ситуации. И неизвестно, как долго продлятся эти ограничительные меры. Ведь на исследование нового штамма коронавируса потребуется несколько недель.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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