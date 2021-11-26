В Крыму одинокий баклан безответно влюбился в лебедя

Птица могла отбиться от своих сородичей

В Симферопольском парке поселился большой чёрный баклан. Морская птица вот уже несколько лет обитает на перстном озере. Такое необычное поведение учёные объясняют обилием пищи и отсутствием конкуренции. Но посетители уверены - всё дело в любви. Кто стал избранницей одинокого гостя?

В окружении беспокойных уток баклан явно чувствует себя важной птицей. За суетой на пруду наблюдает с высоко поднятым клювом, лишь изредка переминаясь с лапы на лапу. По словам местных жителей, залетный гость в Симферопольском парке уже не первый год.

Водные процедуры – строго по расписанию, вместе с приемом пищи. Завтрак с первыми лучами солнца, обед – в 12:00. Пруд не большой и не глубокий, поэтому погружаться за добычей приходится ненадолго, но часто. За день большой баклан может съесть до килограмма рыбы.

Ученые говорят, что, если морская птица живет возле пресного водоема, значит здесь хорошая кормовая база. И рыбы действительно много. Да и конкурентов у него здесь практически нет. Утки и лебеди питаются ряской, а вот на фуршете из рыбных деликатесов баклан – единственный гость.

Внешне птица выглядит здоровой. Оперение и перепончатые ламы не повреждены. Единственная патология – хроническое одиночество и максимальная доверчивость. Людей не боится и спокойно позирует во время фотосессий.

Стаи бакланов численностью до двух тысяч особей осенью мигрируют на черноморское побережье. Вполне возможно, что эта птица по какой-то причине отбилась от своих и теперь не может выбраться из центра полуострова. По другой версии, это лишь первопроходец.

"Бакланы последние десятилетия вообще расширяют свой ареал обитания. И появились в Крыму с 1975 года. Оценки орнитологов говорят о том, что численность бакланов увеличивается и в настоящее время", - рассказали в КФУ им. Вернадского.

У постоянных посетителей парка есть своя версия. Говорят, причина такого переселения – безответная любовь к лебедушке. Баклан отслеживает каждое движением избранницы, сопровождает её во время водных прогулок и с трепетом наблюдает за приводнением грациозной птицы.

Чувства, правда, безответные. Для стаи белоснежных лебедей черный баклан пока всего лишь гадкий утенок.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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