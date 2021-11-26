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МВФ подсчитал потери Украины от запуска "Северного потока - 2"

09:40
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Киев получал за транзит российского газа более 2,5 миллиардов долларов в год

Потери украинской экономики после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" оценил Международный валютный фонд. По подсчетам МВФ, ежегодная прибыль, получаемая Украиной от транзита российского газа, сократится более чем на 1 миллиард долларов.
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Киев в течение последних пяти лет получал от транзита российского газа более 2,5 миллиардов долларов в год, отмечается в докладе фонда.

"В 2021 году плата за транзит, как ожидается, будет примерно на 40% ниже, чем в предыдущие годы. После ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" объем газа, проходящего через Украину, может еще больше уменьшиться", - приводит содержание документа ТАСС.

По данным экспертов МВФ, доходы Украины от транзита прогнозируются в среднем на уровне 1,2 миллиарда долларов в год – это до 2024 года, когда истечет действие нынешнего контракта о транзите с Россией. В Киеве опасаются, что "Газпром" может не продлить контракт на транзит газа после запуска "Северного потока - 2".

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