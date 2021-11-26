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Новое уголовное дело возбудили после гибели шахтеров в Кузбассе

09:40
  • пятница
  • 26 ноября 2021

В ближайшее время задержанным предъявят обвинения

После гибели людей в шахте "Листвяжная" возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказали в Следственном комитете России.
Стали известны подробности ЧП на шахте в Кузбассе

Дело возбуждено в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствие полагает, что подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Установлено, что инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.

В ходе следственных действий изъято большое количество различной документации, электронных носителей, которые могут иметь значение для уголовного дела, допрашиваются свидетели, в числе которых инженерно-технические работники, проходят обыски.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинения, решается вопрос об их аресте, сообщает РИА Новости.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек, удалось эвакуировать 239 человек. Пострадали 63 человека, 52 человека погибли, в их числе шесть спасателей.

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