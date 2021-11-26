По делу о гибели оренбуржцев от суррогатного алкоголя предъявлены обвинения 18 фигурантам

Всего суррогатом отравились 64 человека

Следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела о гибели десятков оренбуржцев от суррогатного алкоголя. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказали в Следственном комитете.

Предъявлено обвинение 18 лицам, в зависимости от роли каждого, по статьям 238, 171.1, 171.3 УК РФ (производство, хранение и реализация товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконное производство алкогольной продукции).

Из фигурантов 15 заключены в СИЗО, трое находятся под домашним арестом. Кроме того, предъявлены обвинения еще 14 местным жителям, которые закупали суррогат и поставляли его в магазины на продажу.

Следователи обнаружили склад в Орске, где хранили суррогат, а также установлены торговые точки, где он продавался. В ходе обысков изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров, более 1600 бутылок по пол-литра без маркировки, а также пустая тара.

В настоящее время проверяются организации, занимающиеся оптовой реализацией метилсодержащей продукции, действия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

Ранее в МВД заявили, что в стране следует ужесточить правила оборота метилового спирта, который часто применяют для производства суррогатного алкоголя. В настоящее время оборот метанола не регулируется государством: любой индивидуальный предприниматель может его продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram