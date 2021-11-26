В Киргизии предотвратили попытку госпереворота

Захват власти планировали некоторые депутаты парламента Киргизии и бывшие высокопоставленные чиновники

В Киргизии пресечена попытка насильственного захвата власти. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности республики.

Как сообщается, спецоперацию провел ГКНБ совместно с МВД Киргизии. Захват власти планировала преступная группа, руководителями которой были некоторые депутаты парламента Киргизии и бывшие высокопоставленные чиновники.

По данным Национального информационного агентства Киргизии "Кабар", заговорщики планировали после оглашения итогов предстоящих парламентских выборов организовать массовые акции протеста на территории Бишкека с последующим обострением ситуации, провокацией столкновений с силами правопорядка и дальнейшим насильственным захватом власти.

Для этих целей были отобраны около тысячи агрессивно настроенных молодых людей. С ними регулярно велась работа по "идеологической обработке против государственных структур", пишет агентство.

При обыске в квартирах активных участников заговора и в офисе преступной группы были найдены огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства.

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