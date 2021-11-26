Британия решила перебросить в Германию сотни единиц военной техники

В Лондоне заявляют, что это на случай войны с Россией

Сотни единиц военной техники намерена перебросить в Германию Великобритания. В Лондоне утверждают, что такие шаги будут предприняты на случай возможной войны с Россией. Как заявил командующий сухопутными войсками, генерал-лейтенант Ральф Вуддис, Британия планирует создать три новых военных базы - в Германии, Кении и Омане.

"Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники", – цитирует генерала The Times.

Вуддис объяснил, что наличие базы в Германии упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш. Новые подразделения укомплектуют усовершенствованными версиями танков Challenger 3, бронетранспортерами Boxer, гусеничными боевыми машинами Ajax, артиллерией и беспилотниками. Личный состав бригады будет насчитывать 250 военнослужащих.

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