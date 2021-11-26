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Гинцбург рассказал об иммунитете к COVID-19 у подростков после прививки

10:25
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Иммунная система будет вырабатывать такое же количество антител

Иммунитет к новому коронавирусу у подростка, который привьётся вакциной "Спутник М", будет не ниже, чем у вакцинированного от коронавируса взрослого. Об этом рассказал руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Как уточнил эксперт, организм подростка реагирует на вакцину примерно одинаково: количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же.

В результате иммунный ответ на вакцинацию у подростков будет таким же, как у взрослых, цитирует Гинцбурга ТАСС.

Эффективность вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" составила 93,2%. После прививки препаратом у добровольцев сформировался клеточный иммунитет.

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