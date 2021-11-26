Правда и мифы о варикозе

Не стоит верить всему, что пишут в интернете

На сегодняшний день варикозной болезнью страдает каждый пятый житель нашей планеты. Когда появляются первые симптомы, люди начинают активно искать информацию в Интернете и воплощать в жизнь те советы, что прочитали на разных сайтах. Однако не всей информации из Всемирной сети следует доверять, потому что, помимо актуальной, там много и ложной. О том, какие факты из Интернета о варикозной болезни являются уже вчерашним днём, а какие актуальны сегодня, в интервью "ТВ Центру" рассказал врач-флеболог Антон Соломахин.

- Доктор, а как вы в принципе относитесь к этому потоку информации, которым буквально преисполнен Интернет? Я имею в виду медицинскую информацию.

- Когда есть много информации, это лучше, чем когда её нет вообще. Но уметь отобрать лучшее для себя из того количества представленной информации, это надо действительно научиться. И лучше всего сегодня обращать внимание на те статьи, на те доказательные моменты, которые можно вычитать из медицинских журналов, Интернета и всех ресурсов.

- Давайте по очереди рассмотрим разные факты. Например, факт номер один. Считалось, что варикоз - это болезнь, которой, в основном, страдают женщины и пожилые люди. На сегодняшний день это правильно?

- Варикозной болезнью болели и женщины, и, условно, старики, и молодые, и совсем даже дети. Сегодня, действительно, болезнь молодеет, потому что стали молодые ребята читать в Интернете, обращать внимание на свои ноги и уже приходить к нам.

- Мне к этому хотелось бы добавить. Раньше считалось, что варикозная болезнь - это профессиональная болезнь врачей-стоматологов. Действительно, раньше люди этой профессии работали в основном стоя, по много часов. Сейчас же стоматологи уже последние 20-25 лет работают сидя, в комфортных эргономичных креслах. Поэтому 20-30 лет назад это было актуальным, сейчас эта профессия уже по варикозной болезни, на мой взгляд, не стоит в группе риска.

- Да, вы правильно говорите, раньше те, кто долго сидели, были подвержены риску образования варикоза, либо те, кто долго стоят на ногах: парикмахеры, стюардессы. Но ведь медицина развивается, и есть научные статьи, которые нам сегодня показывают, что если мы возьмём 100 человек стоматологов, которые сидят, и из них 15 будут болеть варикозом, а возьмём другие 100 человек - из них вообще никто не будет болеть.

Этот фактор при прочих равных. То есть, если брать за основу образования варикозной болезни генетическую предрасположенность, тогда если мы рождаемся уже с фактором, сломанным по варикозной болезни, тогда наша работа будет лишь быстрее нас приближать к развитию варикозной болезни.

- В интернете опять пишут, что развивается варикоз у тех, кто носит высокие каблуки, тесные джинсы и сидит нога на ногу. Ну понятно, что решили, что это женщины, потому что мужчины каблуки не носят. А вообще, почему варикоз появляется?

- Научные исследования говорят нам о том, что это врождённый фактор, приобретённый из поколения в поколение. Остальные факторы, если генетики ни у кого нет, то основным из таких же триггеров является беременность, гормональная дисфункция у женщины. То есть её беременность, её перепады в гормональном фоне служат как бы таким тоже пусковым механизмом слабости венозной стенки, которая внутренней своей стенкой представлена из коллагенового вещества. И вот этот дестрой гормонов очень сильно влияет на коллагеновую дисфункцию и этим самым немножко расслабляет венозную систему.

- Насколько я понимаю, у женщины в течение жизни, вот даже если не брать фактор беременности, гормональный фон скачет гораздо серьёзней, чем у мужчины, потому что там и предменопауза, и менопауза, и подростковый период. Это больший скачок гормонов. Именно поэтому, да, наверное, у женщин больше предрасположенность?

- Вот мы и возвращаемся, действительно, к самому началу, что женщины страдают варикозной болезнью больше, чем мужчины.

- Подъем тяжестей. Это тоже фактор, из-за которого может возникнуть варикоз?

- Давайте ещё раз остановимся на том моменте, что у нас есть только два фактора, которые могут привести к варикозной болезни: это тогда, когда внутриутробно, при рождении ребёнок получает слабость венозной стенки, унаследовав от родителей, это когда есть гормональная дисфункция у женщины, а вот всё остальное - физические нагрузки и качества, и условия труда: долгое положение стоя, долгое положение сидя - это лишь только те триггеры, которые способствуют ускорению уже ранее полученной варикозной болезни.

- Если в последние годы взгляд на варикозную болезнь был пересмотрен, то, наверное, и подходы к лечению тоже поменялись?

- Сегодня настолько изменилось качество лечения варикоза и вообще не только варикоза, но если говорить о варикозе, сегодня варикоз можно лечить без разрезов. То есть если раньше мы применяли разрез, то сегодня мы не применяем ничего. Если раньше мы применяли анестезию спинальную либо выключали пациента, то сейчас этого нет. Сегодня пациент с варикозной болезнью, неважно, в какой стадии, может вылечить это всё за 1 час - за 1 час 20 минут и сразу своими ногами уйти.

- А вот раньше была распространённая рекомендация, когда летаешь в самолёте, надевать компрессионное бельё. В последнее время, если у человека нет предрасположенности и нет варикозной болезни, то, насколько я понимаю, эта рекомендация не всегда актуальна?

- Мы не можем знать, и каждый пациент не может знать, есть ли у него предрасположенность или её нет. Надеть компрессионный трикотаж, если полёт будет более трёх с половиной часов, необходимо каждому, кто летит в самолёте.

- То есть это универсальный совет для каждого человека, кто готов и кто летает на большие расстояния, больше 3,5 часов в полёте, рекомендовано надевать компрессионное бельё.

- Да.

- А вот раньше ещё считалось, что бинтование ног тоже может вылечить варикоз. Это до сих пор актуальная информация или нет?

- Ну, эластичное бинтование уже отошло в прошлое, и на смену у нас появился специальный компрессионный трикотаж, обладающий несколькими видами компрессии и улучшающий симптоматику варикозной болезни. Это действительно факт. Но хочу подчеркнуть самое главное, чтобы это было понятно, что ни компрессионный трикотаж, ни таблетки не могут вылечить варикоз. Компрессия и таблетированная форма - это может лишь только смягчить симптомы варикозной болезни.

- Какой метод лечения вы считаете самым современным и самым перспективным?

- Сегодня золотым стандартом в лечении варикозной болезни является эндовазальная лазерная хирургия.

- А в чём суть этого метода?

- Ну если говорить коротко, мы должны убрать все варикозные узлы, которые есть у пациента, потому что все варикозные узлы - это риски образования тромбов в них. То есть суть - как мы будем убирать: мы будем убирать, разрезав и всё вытащив, или просто через маленькие прокольчики без анастезии, лазером прижигать внутри эти венки, которые впоследствии пациента не будут вообще никак беспокоить.

- После вот этой операции, она малоинвазивная, даже не операция, а вмешательством её можно назвать, нужно ли носить достаточно долгое время компрессионное бельё? Нужно ли лежать как-то? Какие рекомендации для пациента после такой процедуры?

- После такой процедуры пациент носит такой трикотаж всего пять дней. На ночь, соответственно, его снимает, и больше никаких ограничений у него не существует.

- И лежать, отдыхать не нужно?

- Наоборот, нужно больше двигаться, быть более активным. Это наша рекомендация. Даже быть более активным.

- В Интернете пишут: "Зачем лечить варикоз, если варикозные вены появятся снова?" Какова вероятность рецидива?

- Действительно, варикоз проявит себя ещё раз. То, что мы сейчас убираем вам варикозные вены, это не стопроцентная гарантия, что вы не заболеете ещё. Потому что, возвращаясь опять назад, это генетическая болезнь, которая нам дана от начала до самого конца. Но если не убирать варикоз, это риск жить со средой, которая вырастит в себе тромбы. Убрали варикоз, и какое-то определённое количество времени, это может быть 5-10 лет, пациент ходит свободно, ни о чём не думая, не боясь, что будет осложнение варикозной болезни. Да, появится ещё раз - да, мы будем убирать ещё раз.

По материалам программы "Доктор И..." на канале "ТВ Центр".

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