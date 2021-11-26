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Сергунина: первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу

10:49
  • пятница
  • 26 ноября 2021

В финальную часть прошли 38 команд

В Москве завершил свою работу первый акселератор креативных индустрий для представителей малого и среднего предпринимательства, открытую программу которого прошли почти 600 человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Сергунина: Московские стартапы в сфере архитектуры и дизайна пройдут программу акселерации

Как отметила заммэра, в финальную часть прошли 38 команд, они представили свои проекты потенциальным партнерам и инвесторам. Предпринимателям удалось заключить контракты с крупными игроками, заметно увеличить продажи. Некоторые из них договорились о сотрудничестве с другими участниками. Помимо прочего, акселератор помог им определить свои сильные стороны и выбрать направление для развития.

Программа акселерации включала шесть треков: "Исполнительское искусство", "Мода и дизайн", "Рекламные технологии", "Издательское дело / новые медиа", "Архитектура", "Искусство и музыка", а стартовавшие в июне занятия делились на три блока: обучающий, акселерационный и постакселерационный.

Завершающим событием программы стал демодень, в ходе которого предприниматели презентовали свои проекты экспертам, возможным партнерам и инвесторам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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