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Объявлен срок открытия елочных базаров в Подмосковье

10:58
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Планируется открыть около 260 точек продажи

Елочные базары в Подмосковье начнут работать 2 декабря. В Московской области планируется открыть более 200 точек продажи, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.
Искусственные елки подорожали на четверть

"В этом году открытие елочных базаров запланировано на 2 декабря. Все они будут оформлены в соответствии с брендом "Зима в Подмосковье" с праздничным красочным ограждением и освещением", - сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский.

По словам Воскресенского, покупателям предложат как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья. Можно будет приобрести также лапник, букеты из веток и подставки для деревьев. На 2 декабря запланировано точечное открытие объектов продажи, основная торговля елками начнется 20 декабря. По области откроется около 260 елочных базаров, передает ТАСС.

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