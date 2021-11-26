Социальные выплаты семьям с детьми в Москве в 2022 году увеличатся на 4,8%

Поддержка женщин с детьми — одна из приоритетных задач социальной сферы Москвы

Будущим матерям, а также женщинам с детьми в Москве оказывают всестороннюю помощь. Среди основных мер — социальные выплаты семьям с детьми, которые в 2022 году будут увеличены на 4,8%, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми в последние годы значительно расширились.

"Оказание помощи предполагает сопровождение в виде материальных выплат, компенсаций, льгот, комплекса программ и проектов, направленных на поддержку семьи и детства, а также психологическую помощь и содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него. В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%", — отметила Ракова.

Она отметила, что в Москве создаются все условия для комплексной поддержки женщин с детьми. Кроме того, в городе растет количество многодетных семей — за последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза. На ноябрь 2021 года в Москве проживает почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей.

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