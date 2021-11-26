В Карачаево-Черкесии ликвидировали двоих организаторов терактов

На месте боестолкновения обнаружены взрывные устройства и оружие

В горах Карачаево-Черкесии нейтрализованы двое боевиков, готовивших террористические преступления. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказали и в Национальном антитеррористическом комитете.

Ликвидация боевиков произошла после получения информации о скрывающихся в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики лицах, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности.

На данном участке был введен режим контртеррористической операции, бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. Однако они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы

На месте боестолкновения обнаружены СВУ, оружие, большое количество боеприпасов, гранаты и различное снаряжение, сообщает РИА Новости.

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