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В Карачаево-Черкесии ликвидировали двоих организаторов терактов

11:10
  • пятница
  • 26 ноября 2021

На месте боестолкновения обнаружены взрывные устройства и оружие

В горах Карачаево-Черкесии нейтрализованы двое боевиков, готовивших террористические преступления. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказали и в Национальном антитеррористическом комитете.

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Ликвидация боевиков произошла после получения информации о скрывающихся в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики лицах, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности.

На данном участке был введен режим контртеррористической операции, бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. Однако они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы

На месте боестолкновения обнаружены СВУ, оружие, большое количество боеприпасов, гранаты и различное снаряжение, сообщает РИА Новости.

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