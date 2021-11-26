Спасатели обнаружили выжившего после взрыва на "Листвяжной"

В результате аварии погибли 52 человека

Спасателям удалось обнаружить выжившего шахтера, сообщил врио главы МЧС Росии Александр Чуприян.

"Только что наше подразделение нашло живым еще одного шахтера", - цитирует Чуприяна ТАСС.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что шахтер отправлен в больницу. К утру 26 ноября госпитализировано в четыре медучреждения Кузбасса 60 человек, в том числе 11 горноспасателей. Большая часть госпитализированных - в состоянии легкой и средней тяжести. Погибли в результате аварии 52 человека.

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