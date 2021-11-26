Расследованием трагедии на шахте в Кузбассе займутся в центральном аппарате СК

Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок

Расследовать уголовные дела, возбужденные после гибели людей в шахте в Кемеровской области, будет центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве.

Расследование ведется по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

В рамках расследования задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Из-за этого произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке.

Следователи также нашли признаки халатности в действиях главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. По версии следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.

На месте происшествия работают следователи ГСУ и территориального следственного управления, а также криминалисты, сообщает РИА Новости.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек, удалось эвакуировать 239 человек. Пострадали 63 человека, 52 человека погибли, в их числе шесть спасателей. Возбуждены два уголовных дела.

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