Нормативная стоимость жилья в России вырастет на четверть

Минстрой подготовил соответствующий приказ

Министерство строительства России й подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2022 года в размере 70,599 тысячи рублей.

Это превышает показатель второго полугодия 2021 года на 27%.

Также приказ определяет показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам России на первый квартал 2022 года. Самые высокие показатели устанавливаются для Москвы (265,805 тысячи рублей, +98% к четвертому кварталу 2021 года), Санкт-Петербурга (162,963 тысячи рублей, +82%) и Сахалинской области (116,554 тысячи рублей, -1%).

Наименьшие значения вводятся для Ингушетии (42,184 тысячи рублей, +29%), Оренбургской (42,370 тысячи рублей, +21%) и Брянской областей (44,178 тысячи рублей, +29%).

Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, представляющимся на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Кроме того, эти нормативы применяются для расчетов межбюджетных трансфертов, сообщает РИА Новости.

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