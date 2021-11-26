Мигранты подняли бунт в лагере на территории Польши

Причина – планы депортации беженцев в Ирак

Планы польских властей выслать несколько десятков обитателей центра для нелегальных мигрантов в Венджине в Ирак вызвало бунт. В беспорядках участвовало около 100 беженцев, они пытались прорваться сквозь ограждение.

Ситуация стабилизировалась после того, как в центр прибыла группа из 500 полицейских.

"В настоящее время центр находится под контролем усиленных отрядов полиции и пограничной охраны, а мигранты ведут себя спокойно", - приводит комментарий представителя местной погранохраны Иоанны Конечняк интернет-портал Polsat News.

Отмечается, что в центре содержатся 604 нелегальных мигранта. 359 из них - граждане Ирака, 69 - Афганистана. Они требуют, чтобы их переправили в Германию.

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